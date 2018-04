"Grande Fratello 15", i toni si accendono: Lucia esplode contro Alberto

Si accende il cima all'interno della Casa del " Grande Fratello 15 " . Alberto decide di "classificare" gli altri coinquilini stabilendo chi per lui è un buono e chi invece non lo è. Lucia scatta: "Basta! Sei pesante! Io ho il coraggio di dirtelo, ma tutti qui lo pensano! Non ci conosci, non sai la storia di nessuno, non stabilire se uno è buono oppure non lo è!". La nuora di Bramieri si sfoga dicendo di portare alla luce un disagio comune a tutto il gruppo...

Il Tarzan di Viterbo, si è improvvisato "life coach" dei ragazzi della Casa. E questo atteggiamento che non è piaciuto affatto a Lucia: "Lasciaci vivere, fai il tuo gioco e basta. Oddio, guarda ce l’avevo qua. E cavolo qui non abbiamo bisogno di un maestro, è da stamani che parli, parli, parli e non si capisce cosa vuoi dire. Tu non sai niente di noi, nulla di nessuno di noi. Ma tu cosa ne sai delle nostre vite?! Io non li voglio i tuoi complimenti". E continua: "A me basta che taci e chiudi quella tua bocca. Sono stufa di sentirti. Basta è da stamani che vai in giro a dire ‘tu sei buono, tu sento che sei agitato, tu devi fare il modello’. E infine aggiunge: "Io voglio che tu la pianti. Stai diventando pesante".



Dapprima il ragazzo cerca di chiarire con lei, ma il battibecco continua. Uscito in giardino, tutti gli inquilini in salone iniziano a puntare il dito contro di lui. Ma anche se Alberto cerca di difendersi smorzando la discussione, gli altri sono convinti che il suo atteggiamento sia provocatorio e strategico.