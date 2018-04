"Grande Fratello 15", Lucia Bramieri piange al ricordo del marito

"Cesare è l'unico argomento che mi rende debolissima e stata una sofferenza che ancora non mi tolgo dalle spalle", dice Lucia asciugandosi le lacrime, mentre i due ragazzi cercano di consolarla come possono. "Io mi ritengo fortunata, perché ho avuto un marito che mi ha dato tutto quello che aveva e forse anche di più", continua una volta che si è ripresa: "Lui era un marito di quelli che stava dalla mia parte a prescindere. Se qualcuno gli diceva di avermi vista fare una cosa brutta, lui non veniva a casa a chiedermi se fossi davvero io, lui andava da chi gli aveva detto questa cosa e negava tutto: 'Tu sei un pirla... quella non era mia moglie'".