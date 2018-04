"Grande Fratello 15", Simone chiama Lucia "gattamorta" e Baye si infuria

Simone Coccia prova a spiegare a Baye il motivo per cui ha chiamato Lucia "gattamorta": "L'ho detto solo perché non l'ho vista partecipare al gioco". "Tu fai l'avvocato difensore di tutti, non mi devi insegnare come si vive", ha poi rimarcato rivolgendosi sempre al ragazzo mentre gli altri inquilini cercavano di mettere fine alla discussione.



Il motivo per cui Baye si è arrabbiato molto, ha poi spiegato lui stesso ad Alessia, è che ogni confronto e discussione, generato da parole dette male o al momento sbagliato, fa riemergere ricordi e malesseri forse ancora troppo vivi dentro di sé. Ma pare che Simone non volesse rivolgersi romana in modo dispregiativo: "L'ho detto in un contesto sportivo e non per offendere la persona e poi t'ho detto scusa, non era finalizzato alla persona è come se sto a giocà a pallone e me dici sono una p...a", ha spiegato.