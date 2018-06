"Ho cominciato a mettere i calzettoni bianchi per spegnere l'attrazione di Matteo!" ha scherzato invece Alessia. "La passione si vedeva anche solo dai nostri baci all'interno della Casa, per cui ... vi lasciamo immaginare".



La loro storia, dunque, va a gonfie vele anche dopo che si sono spenti i riflettori dello show. "Non abbiamo paura che questa bolla possa scoppiare: abbiamo entrambi la testa sulle spalle e la popolarità non ci cambierà" ammette lui. "Andrà come andrà: non possiamo dire se sarà per sempre, anche se al momento la sensazione è questa!" ha poi aggiunto.



L'ombra di Paola Di Benedetto, la showgirl ex di Matteo e naufraga nell'ultima edizione dell'"Isola dei Famosi", è già sparita. "Non ho dubbi" dice sicura la Prete, "da quando siamo usciti dalla casa non ci siamo mai separati e non ho proprio nulla da temere". "Non so quanto durerà la mia storia con Alessia" ha ribadito Gentili, "ma ho promesso che se finirà non sarà certo per colpa di Paola. Era una situazione già chiusa prima della nostra storia".



E alla domanda "siete innamorati?" i due rispondono senza esitazioni. "Sicuramente c'è un sentimento molto forte, non so se è già amore ma sto vivendo qualcosa di veramente importante. Alessia è una ragazza straordinaria, mi ha preso in tutti i sensi, sia sul piano fisico che mentale, e non è facile. Mi ha fatto riscoprire vivo, importante: insomma mi sento apprezzato dalla persona che ho accanto" è la sintesi di Matteo.



"Ho 22 anni e ho avuto poche esperienze prima d'ora, ma se mi sono avvicinata a lui è perché quello che provo è importante. Matteo mi sta trasmettendo tanto: non ho mai vissuto una cosa così. Sono molto stupita perché credevo che fuori dalla Casa sarebbe stato difficile gestire vita, impegni, amici... Invece facciamo tutto insieme e ci viene così naturale. La nostra storia si sta confermando alla grande. Anche i miei genitori sono pazzi di Matteo!" ha commentato la bella torinese.