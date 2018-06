"Grande Fratello 15", Matteo: "Con Alessia ho ritrovato la serenità"

Matteo ripensa alla sua precedente relazione e rivela: "La separazione con Paola mi aveva fatto soffrire moltissimo. E anche se, quando è iniziato il reality, ormai l'avevo dimenticata, non mi sentivo certo pronto a iniziare un nuovo legame. Soprattutto in tv, davanti a tutta l'Italia".



Così racconta di essere partito cauto con Alessia per poi capitolare: "All'inizio avevo cercato di di non farmi coinvolgere troppo anche se lei mi aveva colpito fin dal primo momento. Poi però tra noi è stato tutto un crescendo. E lasciarmi andare alla fine è stato inevitabile".

Il calciatore ha raccontato il nuovo rapporto fuori dal reality: "Da quando siamo usciti dalla Casa non ci siamo mai lasciati. E non ci siamo mai fermati: interviste, ospitate, serate. In realtà non abbiamo avuto tempo per goderci la nostra intimità per "viverci" davvero come coppia. Ma non abbiamo fretta, avremo tutto il tempo per stare insieme".



Questo rapporto è veramente serie e a testimonianza di ciò il ragazzo svela al settimanale: "Abbiamo già fatto un passo importante. Ci siamo già fidanzati in casa. A dire la verità siamo stati obbligati a farlo". Infatti durante la puntata finale del GF, Alessia ha conosciuto la madre di Matteo e lui il padre di lei. Tutto è successo in diretta tv perchè "entrambi sono entrati nella Casa per farci una sorpresa". Così "dopo la finale io e Alessia siamo andati a cena insieme con i rispettivi parenti. E' stato un modo per dimostrare subito alle famiglie che facciamo sul serio".