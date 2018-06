"Grande Fratello 15", Alessia e Matteo tra coccole e lacrime

In cucina a fianco di Lucia, Alessia inizia a raccontare le sue riflessioni a proposito del valore e dell'importanza della famiglia. "Ci lamentiamo di tante cose ma abbiamo tutto: una famiglia, una casa... se siamo così è grazie ai nostri genitori. E non dev'essere stato facile per loro. Quando saremo anche noi genitori forse ce ne renderemo maggiormente conto rispetto ad oggi. Forse da figlio tante cose non le vedi" argomenta.



E poi, dopo le esperienze all'interno della casa, trae una personale conclusione. "Se io sono orgogliosa di questo percorso o della persona che finalmente ho scoperto di essere, lo devo a loro. Forse se non fossi stata così non sarei qui. E se sono così è perché loro ci hanno messo tanto impegno e tanti sacrifici per trasmettermi quei valori che finalmente ho capito di avere. Un figlio va spesso contro un parere o una decisione dei genitori, però questo non significa che non si vogliano bene" dice Alessia.