"Grande Fratello 15", il discorso dei nominati e l'appello per far uscire Aida

"Sarebbe bello, visto che non c'è l'ansia della diretta, che i nominati facessero un discorso o dicessero un loro pensiero su questa esperienza". L'idea di Lucia Bramieri, a poche ore dalla prossima eliminazione, viene subito presa in considerazione da quasi tutto il gruppo.



Il primo a raccogliere l'invito è Luigi Favoloso. "Con ognuno di voi ho tanti bei momenti, con qualcuno c'è stata anche qualche bella litigata, però sono convinto che tutte le persone che sono a questo tavolo le rivedrò" dice l'imprenditore campano.



Al tavolo però manca Aida, una delle nominate della settimana, che decide di non partecipare al gioco e resta isolata. Alberto, altro nominato, prende la parola con una lunga serie di ringraziamenti. "Ringrazio Luigi per i pasti che ha preparato, Alessia per le sue urla, Angelo per il suo incitamento, Filippo per la sua educazione, Lucia Orlando per i suoi occhi e Lucia Bramieri per il suo seno (poi spiega "grazie per la tua eleganza che ti permette di portare il seno in quel modo"). Ringrazio poi Matteo per il suo modo di essere esemplare, Danilo per i suoi gesti, Mariana per il suo modo di aver paura, Veronica per il suo pianto e il suo abbraccio e Simone per il suo amore".



Tocca a Simone. "Per me questa esperienza è importantissima perché ho avuto modo di mettermi in gioco, ripercorrendo anche fasi passate della mia vita. Ringrazio tutti quanti voi, dal primo all'ultimo, perché se non era per voi io non sarei stato qua".



"Poi chi è il quarto?" chiede Alberto. "Aida... se lo vuoi fare" incalza Simone. Ma a tavola cala il gelo. La spagnola è impassibile, sdraiata sul divano e non risponde all'appello dei coinquilini. "Magari ci dice che la sua vita è meravigliosa" dice Danilo ironicamente. Ma sia per la Bramieri che per Coccia è meglio lasciar perdere e andare oltre: Aida non farà nessun discorso, dimostrandosi sempre più un corpo estraneo.