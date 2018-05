Gf15, Lucia Bramieri contro Aida: “Non mi dici: fai schifo”

SCONTRO TRA AIDA E LUCIA BRAMIERI

Era bastata una frase per far riaccendere la miccia: “Complimenti hai bruciato la Casa”, aveva detto sabato sera Aida rivolgendosi a Lucia. La Bramieri non ci sta: “Non può essere che una donna in una trasmissione tv dice fai schifo a un'altra donna. Ma per cosa? Io non ci sto, non si fa... Deve rendersi conto di quello che dice... Non sono una tua amica, da domani chiamami Signora Bramieri”.



LE LACRIME DI AIDA NELLA NOTTE

Aida non ha replicato alle parole della Bramieri e ha fatto finta di dormire nascondendosi sotto il piumone. Nella notte, però, ha iniziato a singhiozzare e poi vagando per la Casa, ha provato ad andare in confessionale ma nessuno ha aperto.