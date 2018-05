Grande Fratello 15, con Lucia-Filippo e Alessia-Matteo va in scena il gioco delle coppie

Per Filippo e Lucia è la serata di una cena speciale. Inizialmente Veronica e Danilo si alternano per servire alla coppia le portate, mentre il resto del gruppo osserva i ragazzi dalla Casa. Una volta lasciati soli i due iniziano a chiacchierare cercano di superare un primo imbarazzo. Si raccontano le storie passate, vicende di famiglia, gli hobby e gli amici. Per la coppia si tratta di un momento speciale perché permette di avere un po' di initimità, cosa molto difficile in una casa sovraffollata come quella del Grande Fratello.



La complicità tra i due aumenta, al punto che in certi frangenti la tensione si fa forte. "Se mi guardi con questa faccia, questo sorriso mi dimentico pure come mi chiamo" dice Filippo a Lucia, e lei reagisce con una risatina imbarazzata. I discorsi dei due sono intervallati da lunghi silenzi, sguardi profondi e teneri baci. "Mi piace perdermi nei tuoi occhi" dice Lucia al ragazzo.