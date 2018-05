"Grande Fratello 15" , Aida contro tutti: "Non avete visto ancora nulla"

Una cosa è certa, nella Casa del Grande Fratello 15 si sono coalizzati tutti contro Aida. Ma la spagnola non si dà per vinta e sfodera tutta la sua rabbia che è anche la sua forza. In giardino la donna si sfoga e minaccia: "Non avete ancora visto nulla". "Non sono come Simone - prosegue - che prendete in giro, con me non si gioca, mi avete ferito, ma quello che non uccide fortifica".