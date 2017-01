27 febbraio 2014 Svelata la prima concorrente del Gf13 Valentina Acciardi ha un solo braccio La ragazza dopo un incidente d'auto vive con una protesi. "Dove la vita ti va a togliere, ti va a restituire in altra forma", dice Tweet google 0 Invia ad un amico

13:52 - Svelata la prima concorrente del Grande Fratello 13. Si chiama Valentina Acciardi, ha 33 anni, viene da Torino e ha grinta da vendere. Nel video delle selezioni sembra una ragazza come tutte le altre, ma Valentina ha un particolare: ha perso un braccio dopo un incidente e ora vive con una protesi. "Dove la vita ti va a togliere, ti va a restituire in altra forma", dice la bionda e affascinante concorrente nel provino.

La ragazza racconta di essere stata in coma 4 giorni dopo l'incidente d'auto, avvenuto perché il driver che la accompagnava nel suo lavoro di ragazza immagine si è addormentato alla guida. Ora lavora in ospedale, in direzione sanitaria. "Un'invalidità non è invalidante", racconta davanti alle telecamere prima di entrare nella casa più famosa d'Italia.