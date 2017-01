Al via le primarie del Grande Fratello

12:31 - Con “Le Primarie di GF”, prende il via la tredicesima edizione di Grande Fratello, in onda da lunedì 3 marzo, in prima serata su Canale 5, prodotta da Endemol Italia e presentata da Alessia Marcuzzi. La nuova edizione promette di essere la più interattiva di sempre e, grazie alle “Primarie”, il pubblico, per la prima volta nella storia del reality, potrà scegliere un concorrente di GF13

Restano in gara a “Le Primarie”, Diletta (24 anni di Torino), Eithel (27 anni di Ancona) e Lorenzo (25 anni di Pisa). Gli utenti potranno continuare a votare regolarmente sul sito della trasmissione (www.grandefratello.mediaset.it) per aiutarli ad entrare nella Casa.



Il pubblico può votare fino alle 21 di domenica 2 marzo il suo preferito per aiutarlo a entrare nella Casa. La modalità di voto è semplice e gratuita. I tre concorrenti più votati, andranno al televoto nel corso della prima puntata del 3 marzo. Solo uno di loro, grazie alla scelta del pubblico, continuerà il suo sogno, varcando la Porta Rossa.



Tra le altre novità interattive di questa edizione, c’è il contest “La tua sigla”, che permette ai telespettatori di entrare a far parte della sigla del programma. Il pubblico, seguendo sul sito ufficiale le istruzioni del tutorial di Alessia Marcuzzi, può inviare un video autoprodotto sulle note della hit musicale “Happy” di Pharrell Williams. Grande Fratello sceglierà i video più divertenti, che verranno trasmessi in prima serata su Canale 5.



Per entrare nell’atmosfera di GF, c’è un’altra sorpresa per i fan. Da qualche giorno, attraverso la pagina ufficiale di Facebook, è possibile caricare la propria foto profilo all’interno del Confessionale e condividerla sui vari social network.