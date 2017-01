Ferdi Berisa, il rom che vinse il Gf9

09:45 - Ha conquistato la vittoria nella Casa giorno dopo giorno, perché per Ferdi Berisa, di origini rom, non è stato facile farsi accettare al Grande Fratello 9. Ma lui, con il sorriso, l'umiltà e l'intraprendenza è riuscito non solo a rompere il muro ma a vincere persino quell'edizione. Che sarà ricordata per le sue liti con Gianluca e soprattutto per la storia d'amore con la sexy Francesca Fioretti. Intanto lunedì 3 marzo parte il "Grande Fratello 13" in prima serata su Canale 5.

Dopo settimane di corteggiamenti spudorati, la bella napoletana Francesca si arrese alle avances di Ferdi. Nella casa scoppiò una vera e propria passione, tanto che una volta usciti, i protagonisti confessarono di aver fatto anche sesso. Una storia d'amore che però finì pochi mesi dopo, quando si spensero i riflettori. Adesso Berisa è un bravo giornalista ed è impegnato in prima linea con una sua associazione a difesa dei più deboli.



Dalle pagine del settimanale "Visto", ai nuovi concorrenti consiglia: "Non è importante mettersi in mostra a tutti i costi. Anzi, soprattutto all'inizio, è meglio stare in disparte, studiare la situazione e poi prendere le decisioni al momento giusto. Esporsi troppo e litigare per le cose stupide, alla fine, non premia".