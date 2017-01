27 febbraio 2014 Grande Fratello 13, la conferenza stampa in diretta streaming sul sito Tgcom24 In diretta venerdì 28 febbraio dalle 12 dal Palastudio di Cinecittà Tweet google 0 Invia ad un amico

14:20 - Venerdì 28 febbraio a partire dalle 12, dal Palastudio di Cinecittà, va in onda in diretta streaming la conferenza stampa di Grande Fratello 13 che riparte lunedì 3 marzo in prima serata su Canale 5. L’evento sarà visibile in forma totalmente gratuita sul sito ufficiale della trasmissione, www.grandefratello.mediaset.it, sull'app ufficiale, www.mediasetconnect.it e su www.tgcom24.it

Al grido di “Grande Fratello sei tu”, la tredicesima edizione del reality si apre all’insegna dell’interattività.



Nel corso della diretta verranno svelati in anteprima alcuni tra i concorrenti che lunedì’ 3 marzo, in prima serata su Canale 5, entreranno nella Casa. E ancora, curiosità, anticipazioni e novità top secret.



Anche il pubblico da casa, per la prima volta, grazie all’app gratuita Mediaset Connect, potrà interagire con i relatori e rivolgere loro alcune domande.



Protagonisti della conferenza saranno Alessia Marcuzzi, Giancarlo Scheri, direttore di Canale5, Paolo Bassetti, Ad Endemol Italia, Yves Confalonieri, direttore RTI Interactive Media e Andrea Palazzo, coordinatore autori.