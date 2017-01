4 aprile 2014 Grande Fratello 13 tra baci hot sott'acqua, chiarimenti e nuovi amori I ragazzi della casa non si fermano mai e sembra stia nascendo una coppia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:35 - Nella Casa del Grande Fratello 13 non si può mai star tranquilli. Questa settimana la prova riguardava l'acqua. Il bacio in apnea è piaciuto molto agli inquilini e, ad esempio, Chicca ha avuto come partner nella prova sia Roberto che Andrea. Mirco e Andrea, dopo la rissa, chiariscono e fanno pace mentre sembra stia nascendo un flirt tra Angela e Fabio. Avvistati strani movimenti sotto le lenzuola di notte...

I ragazzi della Casa per la prova del bacio in apnea sono stati suddivisi in due squadre. Il gruppo perdente come penitenza si è dovuto trasferire in Cantina. E la cattiva sorte è capitata a Roberto, Chicca, Andrea, Samba, Modestina, Mirco e Valentina. Chicca non potrà, quindi, vedere Giovanni e anche Diletta e Roberto avranno lo stesso problema.