13 maggio 2014 Grande Fratello 13: Roberto via dalla Casa, Giovanni e Modestina vanno in finale Puntata su Canale 5 ricca di colpi di scena ed emozioni. Chicca si salva un'altra volta (ma torna al televoto contro Angela) mentre Samba ha ceduto all'amico il suo posto di finalista

14:14 - Undicesimo appuntamento con "Grande Fratello 13" condotto da Alessia Marcuzzi. Il gioco si fa sempre più difficile e i ragazzi nella Casa più spiata d'Italia sono rimasti in 6. Tra i due nominati, Chicca e Roberto, a spuntarla è stata la ragazza. Samba invece ha scelto di cedere il suo posto di finalista a Giovanni, che dovrà attendere in cantina il giorno della finale. Modestina seconda finalista, al televoto Chicca e Angela.

La puntata inizia con Alessia seduta nell'Arena. Spiega che quella sarà lo scenario di una prova emotiva: Giovanni incontrerà suo padre. E poi via con i filmati riassuntivi della settimana. La serata sarà ad alta tensione perché, oltre all'eliminato tra Chicca e Roberto, prima ci sarà un'altra votazione a sorpresa.



GIOVANNI E IL PADRE - Vladi conquista subito lo studio sfoggiando una barba da far invidia a Conchita Wurst. Poi saluti di rito ai ragazzi nella Casa. Giovanni viene subito tirato in ballo e Alessia affronta subito l'argomento-padre. Dopo un filmato che ripercorre i pensieri del ragazzo nella Casa, la Marcuzzi lo invita a uscire per recarsi nell'Arena. Seduto sulla panchina aspetta il momento: parte la voce del padre, che legge una lettera molto affettuosa e carica di complimenti per Giovanni. "Cosa vuoi rispondergli?" chiede Alessia e lui dice che sono "parole che non ho quasi mai sentito da lui"... e poi l'incontro. La commozione di entrambi è palpabile ma anche molto composta.



MIRCO NEI PANNI DI DANTE - La tensione emotiva si stempera con Mirco. Prima un fimato che ripercorre le sue fatiche in biblioteca nella settimana appena trascorsa, e poi eccolo, vestito da Dante, collegato dalla stessa biblioteca. Viene interrogato e può far guadagnare ai ragazzi della Casa 50 "fiorini" per ogni risposta giusta. L'inizio è incoraggiante, ma sulla richiesta di declamare l'incipit della Commedia le cose si fanno difficili... Comunque il finale è in gloria.



ROBERTO E LA PERDITA DEL PADRE - Tocca adesso a Roberto essere chiamato in disparte, per affrontare il doloroso tema della perdita di suo padre. Il ragazzo recrimina per alcuni suoi comportamenti del passato, il suo reagire con chiusura e rabbia di fronte al dolore non riuscendo così ad avere un rapporto sereno con il padre, soprattutto nel periodo della malattia. A Roberto viene mostrata la macchina fotografica del padre. In un filmato la madre invita Roberto a non sentirsi in colpa per nulla e a "inventarsi la sua storia".



IL DUELLO - Una volta tornato in Casa Roberto è ancora al centro dell'attenzione. Deve infatti affrontare un "duello" con Chicca. In vista del verdetto su chi dei due dovrà uscire, devono sottoporsi entrambi alle domande di Vladimir che punta a stanarli, a metterli a confronto con le proprie contraddizioni e i propri errori. Intanto è il momento di chiudere il televoto. La busta con il verdetto è nel confessionale e dovrà essere Giovanni a prenderla. E a lasciare la Casa è proprio Roberto.



SAMBA FINALISTA CONTESTATO - Si affronta il tema dei malumori sollevati nella Casa dalla decisione di Samba di votare per se stesso come finalista, con il mistero della busta nera che gli era stata consegnata lunedì scorso e che aprirà tra poco. Per farlo viene invitato in studio. Nella busta viene posto di fronte a una scelta: o mantenere il suo status di finalista o cederlo a qualcun altro degli inquilini. E lui sceglie di cedere il suo privilegio di immune ad un altro. Una decisione che prende senza tentennamenti dopo aver visto nel corso della settimana le reazione dei compagni alla sua scelta di lunedì scorso. Una decisione che non piace a Vladimir: "Qui è uscito il giocator - dice -, ha visto le reazioni e così ha fatto il bel gesto pensando di arrivare in finale comunque grazie al pubblico". Una scelta a sorpresa quella di Samba ma sono sorprendenti anche le reazioni degli altri ragazzi, che non apprezzano e avrebbero preferito che mantenesse salda la sua decisione.



LA DECISIONE DI SAMBA - Samba rientra nella Casa per annunciare a chi cederà il privilegio di accedere direttamente alla finale. Il ragazzo battibecca con Mirco, al quale proprio non piace la decisione di cambiare idea. Alessia li interrompe per invitarlo ad annunciare a chi cederà il suo posto di finalista: e lui sceglie Giovanni. Il ragazzo è contento e abbraccia Samba. La meno contenta è forse Chicca, visto che Giovanni dovrà passare il tempo da qui alla finale in... cantina!



ELIMINAZIONE FLASH - I cinque ragazzi rimasti vengono chiamati adesso a scegliere chi vogliono eliminare: il più votato uscirà direttamente stasera. Nel caso di ex equo tra due sarà il televoto a decidere. Angela vota per Chicca. Chicca rende pan per focaccia votando per Angela. Samba invece mette una bella croce su Modestina. Mirco mette la seconda croce su Angela e Modestina mette la terza. Il destino di Angela sembra segnato. In quanto più votata, la ragazza deve scegliere l'avversario con il quale andare al televoto: è molto indecisa ma alla fine porta con sé in sfida Modestina. Il televoto sarà in positivo: il pubblico non sceglierà chi eliminare ma chi dovrà salvarsi.



ROBERTO IN STUDIO - Roberto arriva dopo l'eliminazione per la consueta chiacchierata con Alessia. Lui ammette di essere stato un po' troppo forte nei confronti di Chicca e forse il pubblico lo ha punito per quello. Lo scontro più duro è con Giuseppe dei fratelli papillon. Roberto viene accusato di essere falso e cafone. In difesa dell'amico interviene Fabio. Per Roberto, dopo i complimenti ricevuti da Vladi per essersi assunto le proprie responsabilità, il lieto fine è rappresentato dall'incontro con Diletta.



LE LACRIME DI ANGELA - Ancora Angela sotto i riflettori. In attesa del giudizio del pubblico viene mandato in un onda un filmato con alcune dichiarazioni fatta dalla ragazza in settimana. Ha raccontato delle difficoltà economiche delle sua famiglia, di come abbia dovuto iniziare a lavorare molto presto e di quanto si sia sentita "genitore di se stessa". Finito il video Angela scoppia in lacrime e chiede scusa alla sua famiglia. Alessia la consola e le legge una lettera molto affettuosa del fratello. Poi scatta il freeze e nella Casa entra la sorella di Angela. Baci, abbracci, rassicurazioni e lacrime di commozione.



ANNUNCIO CON SORPRESA - Alessia ora annuncia i risultati del televoto. Chi deve uscire dalla Casa è Modestina, dice. Ma in realtà è proprio il contrario, la ragazza siciliana è quella che è stata votata come finalista. Ma i ragazzi per adesso non lo sanno. Il più affranto è Mirco, che sembra essere stato investito da un tram.



LO SCHELETRO NELL'ARMADIO DI TUMIOTTO - Nuovo capitolo della saga Chicca-Tumiotto. L'ex nuotatore è tornato a parlare male della sua ex ragazza nonché della trasmissione. Ecco quindi che Vladimir mostra che non sempre Tumiotto ha considerato il Grande Fratello una trasmissione non degna di attenzione. Nel 2005 ha infatti fatto un provino per entrare... bocciato!



LO SCHERZO A MODESTINA - La ragazza arriva in studio. E' convinta di essere stato eliminata e tutto viene organizzato come se lo fosse stata davvero. I consueti commenti, il video riassunto della sua esperienza nella Casa... Però questo si interrompe e Alessia svela lo scherzo. La ragazza, felice e reattiva come mai prima d'ora, corre in cantina a raggiungere Giovanni.



LE NOMINATION - Nella Casa sono rimasti così in quattro, che devono esprimersi pubblicamente o nel confessionale. Inizia Chicca: carta rossa e quindi nomination segreta. Lei sceglie Angela, ovviamente. Stessa scelta per Mirco, anche lui nel confessionale. Piccola pausa con lo spazio dedicato alla web dance, con Raffaele Paganini che dichiara superata la prova. Si riprende con le nomination. Tocca a Samba, che si allinea: per Angela è praticamente un voto unanime. L'unica a fare un nome diverso è ovviamente lei, che deve fare la nomination pubblicamente e sceglie Chicca. Saranno loro al televoto, che sarà ancora in positivo: il pubblico dovrà votare la ragazza che va in finale.