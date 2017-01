10 maggio 2014 Grande Fratello 13, nella Casa va in scena la notte dei supereroi Per una volta niente tensioni e battibecchi. I ragazzi travestiti in maniera vistosa si cimentano nelle super prove ideate dalla produzione Tweet google 0 Invia ad un amico

15:35 - Notte di travestimenti e super prove nella Casa del Grande Fratello 13. Tutti gli inquilini si trasformano in supereroi, con tanto di carta d'identità: ognuno col suo nome e il suo superpotere! Così "traformati" si cimentano poi in prove "difficilissime", come il lancio delle freccette, degli anelli sul palo o l'attraversamento di una trave. Una superbanda tutta da ridere!

Il Grande Fratello ha pensato davvero a tutto per far tornare i ragazzi bambini per una sera: prima fornisce i costumi e fa arrivare ai supereroi da mangiare e da bere. Così il gruppo si prepara alla festa mangiando tutti insieme.



Poi arriva il momento delle prove che vengono illustrate al gruppo da Angela e Mirco: prima i ragazzi supereroi dovranno camminare su una trave di legno con in mano un vassoio, stando bene attenti ai bicchieri. Poi è la volta del lancio dei dardi, dove la squadra composta da Samba, Giovanni e Modestina ha la meglio. Infine il superpalo, da infilzare a distanza con i superanelli di Saturno, e anche qui è il Sa-Mo-Gi a trionfare.