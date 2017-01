28 febbraio 2014 Grande Fratello 13, inquilini giovani per l'edizione più interattiva di sempre I telespettatori da casa in prima linea e sempre più vicini agli inquilini Tweet google 0 Invia ad un amico

09:52 - L'attesa sta per finire. Lunedì 3 marzo in prima serata e in diretta su Canale 5 dal Palastudio di Cinecittà, Alessia Marcuzzi dopo due anni riapre le porte delle casa più spiata d'Italia. "Grande Fratello 13" torna con 13 puntate e dopo aver provinato 35mila aspiranti inquilini. Con la prima concorrente già svelata Valentina Acciardi, ci saranno altri 15-18 ragazzi di 20-36 anni per il premio di 250mila euro. E' l'edizione più interattiva.

Il #GF13 sulle Reti Mediaset - Su Canale 5 tutti i lunedì in prima serata, il day time dal lunedì al venerdì alle 14.05 e alle 16.05. Ogni domenica in seconda serata il riassunto della settimana. Su Italia 1 tutti i giorni la striscia quotidiana alle 13.40 e in replica alle 18. Su La5 mezzanotte live con la Casa e su Mediaset Premium, Video Mediaset e Mediaset Connect tutti i giorni in diretta 24 ore su 24.



Alessia Marcuzzi: "E' un esperimento sociologico" - "Per me questa edizione è un esperimento sociologico. - ha detto Alessia - Abbiamo i ragazzi che rappresentano nel bene e nel male lo specchio della società. Dentro la Casa c'è di tutto, i laureati, i disoccupati, ragazzi che hanno alle spalle storie molto difficili e dunque si affrontano tematiche sociali molto importanti. Tanti ragazzi hanno storie importanti e la cose che interessa di più è che a casa le famiglie possano discutere di queste storie. I genitori con i figli non parlano tanto perché si ha poco tempo ed è un momento molto difficile per il nostro Paese ma credo che con questo Grande Fratello ci si può confrontare".



I nuovi opinionisti sono Manuela Arcuri e Cesare Cunaccia - Una delle attrici più amate delle fiction Mediaset e il giornalista di moda di "Fashion Style", andato in onda su La5, sono i nuovi opinionisti del reality. Manuela Arcuri e Cesare Cunaccia esprimeranno le loro opinioni su quanto accade nella Casa senza peli sulla lingua.



Danila e Mia due possibili concorrenti - Durante la conferenza stampa di presentazione del reality sono stati mostrati due provini di due possibili concorrenti. Danila e Mia, solo una entrerà nella Casa. La prima è un'ex ballerina bloccata per un infortunio e l'altra invece è nota su YouTube per make-up tutorial. Peraltro Mia è una ex obesa di 104 kg che è dimagrita molto in seguito ad una dieta e a una decisione drastica, ha anticipato la Marcuzzi.



La storia di Samba dal Senegal all'Italia - E' stata poi presentata la storia di Samba, un ragazzo che è arrivato dal Senegal in Italia un po' di anni fa e faceva il vu cumprà. Poi si è spostato in tutto il Paese prima di trovare una sistemazione stabile e la sua vita è cambiata quando ha incontrato una famiglia pugliese che ha visto nei suoi occhi qualcosa in più. Queste persone gli hanno offerto tutto il sostegno e ha costruito un suo vissuto in un piccolo paesino della Puglia ad Altamura.



I telespettatori in prima linea al #GF13 - Stavolta gli appassionati del reality saranno protagonisti attivi del programma grazie alle tante iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it e della nuova applicazione gratuita Mediaset Connect www.mediasetconnect.it, disponibile su smartphone e tablet. Su entrambe le piattaforme, per la prima volta, il pubblico avrà a disposizione in forma totalmente gratuita la diretta streaming del programma 24h su 24 . La pagina Facebook (https://www.facebook.com/grandefratello), proprio in questi giorni, ha superato la cifra record di un milione e duecentomila fan. Grande successo anche su Twitter, con il profilo @GrandeFratello e l’hashtag #gf13 e su Instagram, con l’account @grandefratellotv. Moltissimi saranno anche i contenuti inediti, con curiosità, foto e video di backstage, le videochat con l’eliminato, e molto altro ancora, presenti anche sui profili ufficiali dei principali social network.



Le Primarie per scegliere un candidato - Tra le novità interattive, le "Primarie di GF" che permetteranno al pubblico a casa di vestire i panni di Grande Fratello e di scegliere uno dei partecipanti. Sul sito ufficiale del programma, è possibile esprimere il proprio gradimento per uno tra quattro candidati a entrare nella Casa. La scelta è tra Diletta (24 anni- Torino), Eithel (27 anni- Ancona) Lorenzo (24 anni- Napoli) ed Enzo (25 anni- Pisa) pronti per accedere alla prima puntata del reality, giocandosi la possibilità di varcare la Porta Rossa. I telespettatori ancora una volta saranno protagonisti di questa scelta attraverso il loro voto.



La sigla si apre a tutti - I telespettatori hanno la possibilità di entrare a far parte della sigla del programma. Il pubblico, seguendo online le istruzioni del tutorial di Alessia Marcuzzi, ha inviato moltissimi video autoprodotti sulle note della hit musicale “Happy” di Pharrell Williams. Grande Fratello sta valutando, in queste ore, i migliori che andranno a comporre la sigla . Un’occasione per iniziare all’insegna della felicità e dell’entusiasmo la tredicesima edizione.



Novità nel sistema di votazione - Il Grande Fratello quest'anno prevede la possibilità di votare attraverso 4 canali differenti: Sms, Web, Facebook e Mediaset Connect. Esprimendo la prima preferenza al costo massimo di 1.02 euro, Mediaset regala all’utente altri 4 voti gratuiti da utilizzare nella stessa sessione di voto.



I ragazzi del #GF13 su Radio Italia e R101 - Per stimolare i ragazzi con attività di vario genere c'è l'iniziativa di mettere in piede un piccolo varietà in un programma radiofonico con una playlist pensata da loro. C'è un accordo con Radio Italia e R101 perché questa idea possa avere una finestra sull'esterno. Ci sarà anche un piccolo orto dentro la Casa. Non ci sarà la possibilità di leggere libri perché comporta l'isolamento ma ci sarà uno spazio per confrontarsi con poesie e vecchi articoli di giornali su temi interessanti.



Tutte le curiosità sulla Casa - Purtroppo la Casa del Grande Fratello è stata al centro della cronaca dopo l’incendio del 13 dicembre 2013. Nella notte le fiamme hanno completamente distrutto la storica Casa di Grande Fratello, quasi già pronta ad ospitare la nuova edizione. I metri quadrati andati in fumo sono stati circa 2.000 (oltre alla Casa sono andate distrutte anche l’area tecnica, esclusa la Regia, e gli spazi sottostanti). Da allora, una squadra di circa 300 persone ha lavorato con turni continui 24 ore su 24, riuscendo in appena due mesi, a compiere un’impresa che molti ritenevano impossibile. La nuova Casa, su un unico livello, occupa 600 mq a cui vanno aggiunti 150 mq di giardino (in tutto, compresa l’area tecnica si arriva a 1.500 mq). Gli spazi sono ottimizzati, funzionali ed essenziali, con alcune stanze misteriose e l’immancabile Confessionale, unica struttura in muratura per garantire la perfetta insonorizzazione con gli altri ambienti. E' una Casa dalle linee essenziali con pochi accessori e comodità. I concorrenti dovranno conquistare tutto o quasi, comprese le piccole cose che li aiuteranno nella vita quotidiana come ad esempio l’acqua calda che potranno ottenere solo pedalando contemporaneamente su due cyclette in giardino, esposti quindi anche alle intemperie. Per la prima volta nella storia del reality, nella Casa è stato riservato uno spazio anche per i libri, dove i concorrenti potranno confrontarsi su varie tematiche.