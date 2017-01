Grande Fratello 13, due eliminazioni a sorpresa e maschi contro femmine

20:52 - Stasera, in prime time su Canale 5, nono appuntamento con "Grande Fratello 13" condotto da Alessia Marcuzzi. Nel corso della diretta, una doppia eliminazione a sorpresa. Oltre all'eliminato della settimana (tra Chicca, Fabio, Mia e Modestina) un nuovo concorrente dovrà abbandonare la Casa. Per decretare i nominati GF ha organizzato una sfida "maschi contro femmine".

Il gioco si fa sempre più difficile e i ragazzi nella Casa più spiata d'Italia sono rimasti in 10. La settimana è stata ricca di colpi di scena che verranno approfonditi durante la puntata. Negli ultimi giorni, due delle tre coppie nate all’interno della Casa, hanno avuto diverse divergenze. Tra Chicca e Giovanni sembra siano sorti i primi dubbi su quale sarà il futuro della loro relazione, mentre Diletta e Roberto hanno avuto una discussione nel corso della quale lei lo ha accusato di avere suscitato aspettative in Veronica.



Continua senza sosta il corteggiamento di Mirco nei confronti di Modestina. Per conquistare la siciliana il contadino ha organizzato per lei una cena a sorpresa a bordo piscina. E ancora, litigi e discussioni (in primis tra Giovanni e Samba) e apparenti riappacificazioni e continui chiarimenti (come continua ad accadere tra Chicca e Angela).