"Grande Fratello 13", Roberto attacca Giovanni

10:36 - Nella Casa del "Grande Fratello 13" volano coltelli. Dopo l'uscita di Diletta, il fidanzatino Roberto tira fuori le unghie. E lo fa per attaccare il "nemico" Giovanni. Non ha infatti nessuna stima del veronese e ne parla con Angela, ipotizzando già la finale: "E' la mia delusione più grande, il farfallocchio non deve vincere!". Per entrambi, infatti, è "il peggiore".

Momenti di tensione dunque nella Casa. Con Roberto che ascolta i consigli che gli ha dato Vladimir Luxuria in studio e tira fuori il carattere. La prima stilettata è contro Giovanni: "Ha persino fatto finta di non ricordare la prima nomination". Secondo lui il veronese arriverà in finale solo perché gli altri non lo nomineranno fino alla fine.



Roberto è inferocito, continua a parlare di Giovanni, e non nasconde di averlo sempre nominato: "Arriverà anche in finale, ma avrò la soddisfazione di non vederlo vincere, non può vincere un uomo così!". Insomma, a poche settimane dalla finale ne vedremo delle belle.