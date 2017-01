Grande Fratello 13, Mia e Diletta fuori

13:42 - Sono Mia e Diletta ad abbandonare la Casa del Grande Fratello 13. La torinese è stata la seconda eliminazione a sorpresa della serata ed è stata mandata al televoto dai suoi compagni. Si ferma quindi l'avventura delle due ragazze, mentre si apre una nuova settimana di nomination. A rischio questa volta Fabio e Chicca.

Chicca contro tutti Si apre la nona puntata del Grande Fratello con delle rivelazioni scottanti che riguardano Chicca. Dopo una settimana la crisi con Giovanni, ora l'ex fidanzato Leonardo Tumiotto torna a gettare benzina sul fuoco e da fuori attacca la bella milanese. Prima del Gf tra loro c'erano in ballo progetti seri come matrimonio e figli: "Io e lei ci siamo chiusi in camera e sicuramente non abbiamo giocato a Monopoli". Anche Valentina, uscita la settimana scorsa dalla Casa, e altri concorrenti non credono che sia completamente sincera con Giovanni. Per fugare ogni dubbio Chicca si sottopone alla macchina della verità. L'apparecchio conferma che la ragazza ama realmente Giovanni e che vuole avere un figlio da lui.



Le lacrime di Mia - La spumeggiante romana si commuove ripensando al suo papà, che non c'è più. In questa settimana Mia si è confidata con gli altri ragazzi della Casa, raccontando del rapporto speciale con lui: "Se fosse qui gli direi che gli voglio bene, perché non glielo dicevo spesso". A farle tornare il sorriso ci pensano le nipotine, che le hanno preparato una tenera letterina.

Mirco sfida il "man" di Modestina - Il contadino si fa sempre più insistente con la bella siciliana, nonostante lei le abbia spiegato che è già fidanzata con un uomo misterioso. Mirco sta per incontrare il "rivale", che è in realtà fratello di Modestina. I toni tra i due "rivali" si fanno sempre più accesi e il finto "man" si cala fin troppo bene nella parte di fidanzato geloso.



Chicca e Mia amiche-nemiche - Il rapporto tra le due ragazze si è trasformato lentamente giorno dopo giorno. Mia accusa la milanese di aver cambiato atteggiamento e di essersi dimostrata falsa, soprattutto nei confronti di Angela.



Maschi contro femmine - Per il secondo eliminato le ragazze devono indicare il nome di un uomo e viceversa. Gli uomini votano tutti Diletta, tranne Fabio che indica il nome di Chicca. Le ragazze invece si spaccano, ma con due voti (quelli di Chicca e Modestina) è Fabio ad andare in spareggio con Diletta. Ora tocca al televoto salvare uno dei due.

Valentina spara a zero su Samba - La torinese entra nella Casa e si scaglia contro il senegalese e lo accusa di aver pilotato per settimane le nomination con Giovanni: "Sei falso e complottista. Sei attaccato ai soldi, prima o poi uscirà quello che sei davvero". Nella discussione interviene Vladimir, che critica il tono e le parole usate da Valentina; invitando però Samba ad esporsi di più dentro la Casa.



Rugby, mimi e pugili - I ragazzi hanno avuto una settimana movimentata. Dentro la Casa sono infatti entrati a sorpresa diversi "intrusi" tra cui giocatori di rugby, mimi, ninja e anche un gruppo di turisti asiatici. I concorrenti dovevano però fingere indifferenza e continuare come se nulla fosse. Durante la diretta ha fatto incursione anche una banda musicale; tra trombe e tamburi è davvero difficile restare seri.



Roberto e i ripensamenti su Diletta - Dopo un mese è calato il gelo nella coppia e Roberto ammette di non avere più stimoli, di non avere molte cose in comune con lei. Diletta però non ha preso bene il passo indietro e ha passato la settimana a struggersi d'amore per lui.



La sorpresa di Fabio - Durante il momento freeze la visita speciale dall'esterno è per Fabio. Si tratta di suo papà, che lo abbraccia e gli regala la sua cintura di arti marziali. Il Gf non permette di "sbloccare" il ragazzo, ma permette ad Angela di muoversi per andare a conoscere il suo futuro "suocero".



Un astronauta nella Casa - Vladimir fa entrare un suo inviato speciale, che sbarca sul pianeta del Grande Fratello per scoprire se esistono forme di vita intelligenti. La missione di ricerca si conclude con un "reperto" particolare: i peli della barba di Mirco.