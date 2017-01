Simona Ventura in topless a trent'anni

11:16 - Non era ancora sposata, si professava single e i giornali la celebravano come la "rivelazione televisiva dell'anno". Era il 1996 e Simona Ventura, allora 32enne, sfoggiava un topless mozzafiato come mostrano le foto rispolverate da "Novella 2000". Fisico al top, a Imola SuperSimo veniva immortalata con le curve in bella vista. Ai tempi i giornali di gossip mormoravano un flirt con il rampollo Alessandro Benetton, mai confermato.

Simona ha da poco festeggiato un compleanno importante, 50 anni, e in una recente intervista ha confessato: "Sono meglio di quando avevo trent'anni, allora non sapevo bene chi fossi, invece adesso me la godo". Il matrimonio con Stefano Bettarini, i figli, il divorzio, il nuovo amore Gerò Carraro arrivarono dopo.