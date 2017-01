Simona Ventura, la regina del piccolo schermo compie 50 anni

10:18 - Simona Ventura il primo aprile taglia il traguardo del mezzo secolo, metà della vita passata sul piccolo schermo. Il compleanno super-Simo lo festeggia con una vacanza a Miami con il compagno Gerò Carraro. Una vita intensa fatta di amori, successi, figli e tanti amici che l'hanno sempre sostenuta. Ma non sono mancati quelli che le hanno voltato le spalle, ma lei li liquida con una risata, magari condita da una battuta tagliente.

Le sue prime apparizioni in tv, Simona Ventura le ha fatte alla fine degli Anni Ottanta e ha esordito ufficialmente nel 1988 nel quiz di Rai 1 "Domani sposi". Dalla metà degli Anni Novanta entra in Mediaset, divenendo uno dei volti di Italia 1 e conducendo trasmissioni di successo come "Mai dire gol", "Matricole", "Festivalbar", "Zelig" e "Le Iene". Nel 1998 sposa il calciatore Stefano Bettarini (da cui si separa nel 2004) e dalla loro unione nascono Nicolò e Giacomo.



Non solo televisione per la Ventura, che ha recitato anche in alcuni film come la commedia "La fidanzata di papà", diretta da Enrico Oldoini al fianco di Massimo Boldi. Nel 2009 è invece apparsa come guest star nel documentario di Erik Gandini "Videocracy". L'anno seguente ha partecipato con un cameo, nel ruolo di se stessa, al film di Sofia Coppola "Somewhere".