Silvio Berlusconi si racconta da Maurizio Costanzo

"Ho scelto di venire qui, di rivedere Maurizio, di riabbracciarlo e spero di dargli delle risposte convincenti". Così Silvio Berlusconi ha introdotto il suo faccia a faccia con Maurizio Costanzo nel programma "L’intervista" che è andato in onda su Canale 5. Nel corso dell'incontro il leader di Forza Italia ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita tra passato, presente e futuro. Ha parlato dei grandi amori della sua vita, i suoi figli e dei suoi genitori, per poi dare spazio alle emozioni: quelle sportive, con l’addio al Milan, e quelle personali dopo la paura per i malori avuti negli ultimi anni. Infine il ritorno in campo per quella che è la sua più grande passione: la politica.