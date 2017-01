Shock a Il Segreto, Tristan è morto: chi è stato a sparargli?

I fan de " Il Segreto " sono sotto shock per la morte del protagonista Tristan . Nella puntata speciale andata in onda in prima serata, lunedì 29 giugno, su Canale 5, l'amato personaggio interpretato da Alex Gadea è stato ucciso all'uscita della chiesa dove si erano appena celebrate le sue nozze con Candela . Ora i fan si chiedono chi gli ha sparato, mentre la soap si prepara a una terza stagione in cui i protagonisti saranno Gonzalo, Maria e Aurora .

L'uscita di scena di Tristan non ha lasciato indifferenti i fan, che in Rete hanno vivamente protestato per la scelta degli autori di privarsi di uno dei personaggi più amati della soap in un modo così brutale.



La morte del protagonista de Il Segreto ha scioccato il pubblico, ma apre a nuovi colpi di scena nella trama, poiché la puntata speciale ha riservato altre sorprese. Mentre tutti a Puente Viejo, e davanti alla tv, si chiedono chi ha ucciso il capitano, ecco tornare in paese la temuta Jacinta, che riappare proprio al funerale di Tristan, ma non si lascia scoprire. Quali saranno i nuovi diabolici piani della pazza di Puente Viejo? E poi, Donna Francisca, che alla morte del figlio ha reagito con propositi suicidi, avrà davvero ceduto al dolore fino all'estremo gesto?



Domande alle quali la soap risponderà nelle prossime puntate, mentre l'addio alla telenovela di Tristan, dopo quello altrettanto destabilizzante di Pepa, è il preludio a una svolta per il futuro de Il Segreto, i cui protagonisti, nella terza stagione diventeranno Gonzalo e Maria, con la loro storia d'amore, e Aurora, figlia dei due amati personaggi dipartiti.



Intanto la soap si conferma un successo, registrando quasi 4 milioni di spettatori per il 18,8% di share.