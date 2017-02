Sanremo 2017, Francesco Gabbani travolge tutti e trionfa al Festival

Subito dopo i Ladri di Carrozzelle, musicisti disabili, che "stravedono per la vita", tocca a Zuchero aprire la finalissima di Sanremo, che regala due momenti musicali (uno supportato da un rvm con Luciano Pavarotti) e una intervista con i due presentatori. Carlo Conti presenta quindi Maria De Filippi scglie di non scendere le scale: "L'ho fato per rispetto al pubblico, le scale bisogna saperle anche scendere...", sottolinea. I 16 big si esibiscono uno ad uno presentati da un video-messaggio di un collega amico.

Arriva quindi il momento di Maurizio Crozza. Il comico, come nelle altre 4 serate precedenti, è il protagonista della copertina. Ironizza su Donal Trump, ma la vera sorpresa è che finalmente scende in teatro, sul palco, nei panni del senatore Ratti, dopo i fischi all'Ariston nel 2013 dopo la parodia di Berlusconi. Quindi bacia la De Filippi, cata e, stavolta, si gode gli applausi.



Rita Pavone riceve il premio Città di Sanremo e regala un momento di divertimento e commozione insieme. Maria De Filippi intona "W la pappa col pomodoro" e poi la Pavone canta il suo cavallo di battaglia: "Cuore". si emoziona ed emoziona. Rita riceve i fiori di Sanremo e ironizza: "A 72 anni ancora me la cavo bene a cantare...". Ed è subito standing ovation. Dopo 14 anni torna sul palco anche Enrico Montesano. La comicità è affidata anche a Geppi Cucciari, che trasforma l'Ariston in "C'è posta per te" e fa sedere sul divanetto proprio la De Filippi. Poi saluta baciando in bocca Conti. A far ballare tutti ci pensa Alvaro Soler.

LA CLASSIFICA - Clementino è 16esimo, Alessio Bernabei 15esimo, 14esima è Chiara, 13esimo è Marco Masini, 12esima Lodovica Comello, Michele Zarrillo è 11esimo, decimo è Samuel, nona è Bianca Atzei, ottava Elodie, settimo è Fabrizio Moro, sesto è Sergio Sylvestre, quinta è Paola Turci, quarto è Michele Bravi. Il televoto si riapre per Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Francesco Gabbani: a vincere la 67esima edizione del Festival di Sanremo è Francesco Gabbani, secondo posto per Fiorella Mannoia e terzo per Ermal Meta.