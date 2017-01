Rosy Maggiulli, dal Grande Fratello all'hard

12:13 - Svolta hard per l'ex gieffina Rosy Maggiulli, che ha deciso di intraprendere una nuova carriera nell'eros spinto perché, spiega, "sono dipendente dal sesso". Nel 2011 dentro la Casa si era fatta notare per le sue misure extralarge. Lo scorso anno si era decisa a posare per un calendario senza veli; da quel momento trasgressione e provocazione sono diventate il suo pane quotidiano.

Nell'attesa di un film a luci rosse, l'ex gieffina ha in programma una serie di performance hard. "Mi esibirò in discoteche e locali notturni - afferma Rosy soddisfatta - Inutile nascondersi dietro falsi moralismi, anche l' hard e la trasgressione possono essere arte".