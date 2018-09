Rita Schillaci da due anni senza casa: ecco il video dello sfratto

“Volevo dire a tutti quei morti di fame che mi hanno sequestrato l’immobile, che mi sono piegata ma non spezzata”. È un fiume in piena Rita Bonaccorsi, ex moglie di Totò Schillaci, da cui ha anche avuto due figli, mentre parla degli ultimi due anni della sua vita. Ad aprile del 2017 lo sfratto e ora, da quella data, è costretta a vivere in una roulotte. “Si è messa in moto la macchina infernale della giustizia italiana, fatta di fatture false e leggi che penalizzano i cittadini”. Le parole di Rita diventano sempre più forti col passare dei minuti e nello studio di Domenica Live, Barbara D’Urso è costretta a prendere le distanze dalle sue dichiarazioni. Poi ricorda anche il ruolo dell'ex compagno: “Totò è intervenuto, voleva pagare i debiti, ma la controparte non ha mai voluto un accordo. Volevano solo la mia casa”.