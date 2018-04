Rita Dalla Chiesa: "Fabrizio? Lo chiamavo ufficiale e gentiluomo"

Ad Amici il primo ricordo "televisivo" di Rita Dalla Chiesa per Fabrizio Frizzi, suo ex-marito recentemente scomparso: "L'ho sempre chiamato 'ufficiale e

gentiluomo', come un film che abbiamo amato molto". Lo studio del talent di Canale 5 di Maria De Filippi ha voluto spontaneamente tributare una standing ovation al conduttore, molto amato durante tutta la sua carriera. La Dalla Chiesa ne dipinge un ritratto molto dolce: "Lo chiamavo ufficiale per la correttezza nel rapportarsi con gli altri e per il rispetto per qualunque persona gli fosse davanti. Fabrizio ha avuto una vita bellissima dal punto di vista professionale - prosegue Rita Dalla Chiesa - ma ha conosciuto anche momenti di caduta, vissuti con estrema umilta' e voglia di ricominciare. Non ha provato mai rancori, probabilmente ha avuto delle malinconie, che nascondeva anche molto bene. E soprattutto voleva bene davvero a tutti". E poi era "un gentiluomo perche' i sentimenti valgono nella vita".