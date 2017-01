Natalia Bush, "The Lady" maliziosa

14:06 - Non poteva esserci titolo più azzeccato. Natalia Bush interpreta "The Lady", la web serie diretta da Lory Del Santo che spopola in Rete. In lingerie, la modella e attrice spagnola ammicca tra le lenzuola, scopre il seno e le gambe, mostra il lato sexy ma senza trascurare l'amore. Che è il motore della serie. Tgcom24 offre una clip del "piccante" backstage in esclusiva.

"Grazie ai ben 80 attori e attrici, giovani, belli e sicuri di sé - ha scritto la Del Santo su Facebook - che si sono messi alla prova davanti ad una telecamera, non è roba da poco... I protagonisti: Gloria Contreras, modella messicana, Costantino Vitagliano che non ha bisogno di presentazioni, Natalia Bush, Guendalina Canessa, ex gieffina ora imprenditrice.. Più tantissimi giovani aspiranti... citarli tutti sarebbe impossibile, dovrei stilare l'elenco telefonico".