Lory Del Santo spoglia Natalia Bush

09:43 - Dopo "The Night Club" con Aida Yespica, Lory Del Santo torna di nuovo dietro la macchina da presa nella veste di regista e autrice con il film "The Lady". Sta finendo di girare le ultime scene (uscirà in primavera) e a Tgcom24, che offre il video in esclusiva del backstage in cui appare una sensualissima Natalia Bush in lingerie, racconta: "E' una storia che ruota tutta intorno all'amore, mi sono ispirata alla mia vita".

Come nasce questo secondo film?

L'ho scritto e diretto io, nasce dall'esperienza mia vita, dalle cose che mi hanno emozionato di più, dalle persone alternative che ho conosciuto. E' la storia di una donna molto particolare, ricca, che ha un passato dubbio e tanti amici, che compaiono come dei flash. L'amore è il cuore della storia, 'The Lady' cerca di spiegare cos'è l'amore...



Cos'è l'amore per Lory Del Santo, che di passioni ne ha vissute tante?

Dovrebbe essere una cosa che rende felici ma le mie esperienze personali mi dicono che più è grande e più fa soffrire. E' una sorta di maledizione, per questo spesso ho cercato di evitarlo. Per me è come un virus che si insinua e poi ha bisogno di fare il suo corso.



Tornando al tuo film, chi sono i protagonisti?

Natalia Bush, Gloria Contreras, Guendalina Canessa, Costantino Vitagliano...



Come scegli gli attori?

In base alla fisicità. Sono una esteta, ma sono anche consapevole del fatto che attori si diventa sul campo. Costantino ad esempio è così maschio, che è perfetto per interpretare il ruolo del fidanzato, era proprio quello che cercavo.



Lory regista, sei passata dall'altra parte...

E' stato molto naturale, a 18 anni già recitavo con Adriano Celentano. Sono una che assorbe molto, adesso sto trasferendo quello che ho imparato in tanti anni di lavoro... Passo ore ed ore per spiegare ai ragazzi cosa voglio da loro.



Insomma, tuttofare...

E' bello da una parte perché mi immedesimo molto, so perfettamente quello che voglio e quando i miei attori non riescono a seguirmi mi dico "ma perché non lo faccio io?"... nei miei film ci sono io, c'è il mio amore, il mio occhio, la mia esperienza, la mia vita. Anche se sono consapevole che con qualche soldino in più, ad esempio mi potrei permettere un direttore delle luci.. da soli c'è da impazzire...



Da poco ti sei fidanzata di nuovo, con un ragazzo sempre giovanissimo, come vanno le cose?

Benissimo, mi ha appena scritto un sms "Sei la protagonista della mia vita"..



Perché sempre così giovani?

Perché sono gli unici che mi desiderano, in realtà lo so perché mi vogliono...



Perché sei molto bella?

Grazie, ma anche perché li completo, li aiuto a migliorarsi... ti sembra poco?