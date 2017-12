Nadia Toffa: "Bella botta, ma tengo duro e torno presto"

"Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto". E' il messaggio che Nadia Toffa, dopo la grande paura e il malore accusato a Trieste, ha pubblicato sul profilo Facebook delle Iene.

la Iena è finalmente "vigile e cosciente" e oggi la aspetta una giornata di esami. La 38enne si trovava in un albergo del centro quando si è sentita male e ha perso conoscenza. Ora è ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata per patologia cerebrale.

"La fantastica Nadia Toffa sta meglio, e noi aspettiamo di poter tornare a ridere insieme a lei, e a tutti voi, come sempre", scrive il collega Dino Giarrusso sui social. Stasera la puntata domenicale delle Iene (normalmente condotta dalla Toffa con Nicola Savino e Giulio Golia) andrà regolarmente in onda su Italia 1.