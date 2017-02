Mischa Barton, incidente con il camion per l'ex stellina di "O.C."

C'è però qualcosa che non torna in tutta la vicenda. Pare infatti che l'attrice avesse lasciato il vecchio appartamento tre giorni prima; non è chiaro quindi cosa abbia fatto in questo lasso di tempo, con tutte le sue cose stipate dentro il furgone.



Di certo si tratta di un inizio anno sfortunato per la Barton. A fine gennaio era stata infatti ricoverata per accertamenti psichiatrici, dopo alcuni deliri e atteggiamenti bizzarri segnalati dai vicini di casa. Qualche giorno dopo aveva fatto chiarezza sull'accaduto, spiegando di essere stata drogata e di essersi presentata volontariamente in clinica. Con la nuova casa inizierà finalmente per lei una nuova vita, lontana da scandali ed eccessi?