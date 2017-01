Micol Olivieri: "Ho rischiato di morire"

"Ho rischiato di morire per far nascere mia figlia". Micol Olivieri , Alice dei " Cesaroni ", racconta a " Diva e Donna " i momenti drammatici che ha vissuto prima di mettere alla luce Arya . "E' nata due settimane prima del termine, sono corsa in ospedale con le doglie e i medici mi hanno detto 'hai un problema al cuore, non potrai partorire naturalmente'. Ho avuto paura e sofferto molto dopo il cesareo", racconta.

"Ma quando ho visto la mia bambina ho capito che la vita è un miracolo", continua l'attrice 21enne. Durante la gravidanza Micol non ha avuto problemi: "Ho preso 15 chili e sono sempre stata bene, dopo l'operazione ho sofferto molto, sono stati giorni difficili, avevo fortissimi dolori, per due o tre giorni non sono riuscita a stare in piedi". Per fortuna al suo fianco ha sempre avuto il marito Christian Massella: "E' un papà molto presente, riesce a cambiare Arya alla perfezione".