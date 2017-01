Micol Olivieri è diventata mamma

16:02 - Ha documentato la gravidanza giorno dopo giorno sui social e l'annuncio della nascita non poteva che arrivare su Facebook. Micol Olivieri, Alice de "I Cesaroni", è diventata mamma della piccola Arya. L'attrice 21enne, che a luglio ha sposato il calciatore Christian Massella, ha postato anche una foto del bavaglino con il "benvenuto" di mamma e papà. Per la prima volta genitori.

Il nome, Arya, che in sanscrito significa nobile, era stato annunciato su Facebook. "Christian mi ha chiesto di sposarlo il giorno del mio compleanno - ha raccontato Micol in una recente intervista - l'11 febbraio, quando ancora non sapevo di essere incinta. Avevamo programmato il matrimonio a luglio e quando ho scoperto la gravidanza ho voluto comunque confermare la data".