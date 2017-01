Mercedesz Henger e Stefano Bettarini abbracciati, che dispetto a SuperSimo!

All'Isola dei Famosi tra Simona Ventura e Mercedesz Henger è stata guerra aperta, e adesso la giovane ex naufraga si è presa un'altra rivincita. Al party inaugurale del Chi Summer Tour 2016, la figlia di Eva si è infatti lasciata immortalare abbracciata a Stefano Bettarini . Che tra Supersimo e l'ex marito non corra buon sangue è cosa nota, che la nuova 'allenza' sia stata sbandierata sui social proprio per mandare un messaggio alla nemica comune?

Lo scatto, pubblicato sul profilo Instagram di entrambi, ha scatenato la reazione dei fan della Ventura: tra chi rimprovera l'ex naufraga di essersi messa in posa solo per far irritare la conduttrice, a chi la accusa di essere falsa.



A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Mara Venier, che dopo la pace con la nuora si è fatta fotografare sulle ginocchia dell'ex calciatore. Difficile dire se sia uno sgambetto ai danni della Ventura; la cosa certa è che è risaputo a tutti che tra i due ex coniugi i rapporti ultimamente siano parecchio tesi.