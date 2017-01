Melita Toniolo mette a nudo i sentimenti

14:32 - Tutti si aspettavano l'ennesimo calendario sexy e invece Melita Toniolo ha stupito ancora. Stavolta la showghirl mette a nudo i suoi sentimenti e la sua sensibilità per una giusta causa. L'ex gieffina ha prestato infatti la sua immagine acqua e sapone per aiutare l’Associazione no profit "Amici della Zizzi" che si occupa dell'affido di minori.

Il calendario comprende una serie di scatti dove si vede Melita insieme ai ragazzi dell’Associazione ed ha per titolo: "In viaggio verso l'affido". "Ricordo con commozione il giorno degli scatti realizzati insieme ai ragazzi, un'esperienza che rimarrà per sempre dentro di me. Sono felice di aver potuto realizzare questo calendario, di aver potuto donare la mia immagine ad un'associazione così seria, e si essere entrata a far parte di questo progetto".



Melita ha lanciato anche sui social una campagna virale, #prendimipermano, (come uno dei suoi tattoo), in cui invita tutti i suoi seguaci ad inviare una foto dove si prendono per mano con qualcuno.