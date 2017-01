22 gennaio 2015 Marco Baldini: "Combatto la paura e forse torno in tv... magari con Fiorello" Dopo la lunga pausa dal mondo della tv, il conduttore si racconta a "Settimanale Nuovo" e non esclude di tornare a far coppia con l'amico showman Tweet google 0 Invia ad un amico

13:03 - Marco Baldini esce dall'ombra e si racconta a "Settimanale Nuovo". Dopo aver scelto di allontanarsi dalla scena televisiva per ritrovare se stesso e riflettere sugli errori del passato - compresi i problemi con il gioco d'azzardo - la storica spalla di Fiorello è rigenerata e pianifica un ritorno in tv. E sull'amico showman dice: "Forse torneremo insieme".

Una lunga pausa dalle persone care e dal mondo dello spettacolo per ritrovare se stesso. Il percorso di Marco Baldini verso la serenità è lungo e doloroso. Un incontro di boxe, come lo definisce lui, che non è ancora finito: "Sto combattendo - dice il popolare conduttore - Però sono un buon incassatore e i prossimi round conto di vincerli". I "prossimi round" per Baldini sono le offerte che sta valutando per ritornare in tv. Una in particolar modo gli sta a cuore perchè "mi permetterebbe di mostrare al pubblico il mio lato profondo e non solo quello comico". Baldini quindi non si nasconde, né ha intenzione di celare le sue fragilità: "Tutti i problemi che ho avuto, anche quelli con il gioco d'azzardo sono stati tutti innescati da un'unica miccia: la paura".



Per affrontare i suoi fantasmi, Baldini si è allontanato dalla moglie, Stefania Lillo, dalla quale è separato da tre anni, ma che dice ancora di amare. Il conduttore, però, ha sempre potuto contare su alcuni amici: uno è quello che lo ospita nella sua casa a Roma, l'altro è Rosario Fiorello con il quale ha lavorato a lungo in radio e in televisione. "Forse torneremo insieme come coppia professionale, ma non è detto - dice Baldini - Nella vita può succedere di tutto".