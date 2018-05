Maddalena Corvaglia: “Per mia figlia ho imparato a incassare”

“Per mia figlia sarei pronta a tagliare il mondo a coriandoli, e per lei ho imparato a incassare”. Queste le parole di Maddalena Corvaglia, ospite nell’ultima puntata di Verissimo. L’ex velina ha raccontato non solo la sua vita di mamma single, ma anche il suo matrimonio, finito recentemente, con il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns e l’amicizia con Elisabetta Canalis, con cui ha recentemente aperto una palestra a Los Angeles. La fine del matrimonio “è sempre una sconfitta, ma si va avanti – ha ammesso -. L’importante è avere dignità e rispetto per i bambini, non far pagare a loro le conseguenze”. Con la figlia avuta con Burns, Jamie, di sei anni, “stiamo ritrovando un nuovo equilibrio. Anche col papà ‘on and off’, ma più spesso off. Ora vorrei darle un po’ di routine, di calma”, ha spiegato col sorriso sulle labbra, per quella bambina che le ha “insegnato ad essere mamma, perché non si nasce genitori”. Tenerissime anche le parole rivolte a Elisabetta Canalis: “Io e ‘la sarda’ mi sa che siamo proprio amiche – ha scherzato -. I momenti difficili ci hanno unito, e ora sul lavoro siamo una squadra affiatata”. Maddalena Corvaglia ora vive a Los Angeles ma non sa ancora dove sarà il suo futuro: “dipenderà da dove Jamie vorrà andare a scuola – ha anticipato -. Lei vorrebbe stare in Italia. La sua casa è in Italia, anzi, a Milano, che per una ‘terrona’ come me…”. E proprio dal sud, dalla sua Puglia, Maddalena ripartirà quest’estate, conducendo col Gabibbo Paperissima Sprint, che partirà dall’11 giugno e toccherà diverse località balneari italiane.