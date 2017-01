Luciana Turina: "Ho lasciato Roma perché sono povera, ho pensato al suicidio"

Confessa di non avere più un lavoro e di essere stata "dimenticata da tutti". Luciana Turina racconta in lacrime il suo dramma in tv, a "Domenica In". "Dopo quasi 40 anni sono andata via da Roma e mi sono trasferita a Palermo, non ho i soldi per continuare a vivere nella Capitale - spiega - Non vivo più, se non ci fosse il mio compagno sarei morta. Ho anche pensato al suicidio".