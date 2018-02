Lory Del Santo: "Dieci anni fa ho passato una notte con Marco Ferri"

Un weekend di 10 anni fa in occasione del Festival di Cannes, dove "casualmente c'era solo una stanza disponibile e abbiamo dovuto dormire insieme". Così Lory Del Santo ha creato scompiglio a "Domenica Live" ammettendo, anche senza dirlo apertamente, che in passato tra lei e Marco Ferri è nato qualcosa. D'altronde Lory di toyboy se ne intende, basti pensare che Marco Cucolo, il suo attuale fidanzato, ha 33 anni meno di lei.



"Non potevo mancare uno così" ha candidamente detto Lory . "Me lo hanno presentato e sono andata a fare un week end con lui, ma non ho mai detto che ci sono stata" ha provato a rimediare la Del Santo, senza convincere i presenti in studio, tra cui Vladimir Luxuria.



Tornando a Marco Ferri, fino a questa edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, si può dire fosse poco conosciuto in Italia. Ma in Spagna è già apparso più volte in tv partecipando prima all'edizione locale del GfVip e poi come inviato da Ibiza in un popolare programma. Adesso le porte dello showbiz di casa nostra si stanno per spalancare.