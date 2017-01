Loredana Lecciso: "Voglio bene ad Al Bano"

15:17 - Finora hanno parlato tutti. Al Bano, Romina Power, le figlie. Mancava solo Loredana Lecciso. Così la showgirl pugliese ha scelto il salotto dell'amica Barbara d'Urso e "Domenica Live" per rompere il silenzio e raccontare finalmente la sua posizione: "Gli voglio bene. Se lui è felice io sono felice, cerchiamo di mantenere un sano equilibrio per i nostri bambini".

"I miei rapporti con Romina? Devo fare anche io come lei? Non dovevamo parlare di altro? Solo che qui non posso chiudere il telefono.... Ma tanto tu lo sai che io vado d'accordo con tutti", risponde diplomaticamente Loredana. La Lecciso assicura di essere molto serena: "Non cambierei nulla della mia vita. Vivo un po' a Lecce e un po' a Cellino".



E con Al Bano come va? "E' veramente tanto bravo a gestire questa famiglia extra-large. Già in una coppia ci possono essere dei problemi, figurarsi in una famiglia così allargata. Gli voglio molto bene, dal profondo del cuore. E' una persona generosa, che ammiro e che merita tanto affetto. E' il perno della nostra famiglia".