Lisa Fusco, incidente in tv: dopo la "spaccata" si rompe un gomito

Il video è diventato subito virale con migliaia di condivisioni sui social, dove non è mancata l'ironia, soprattutto per i tacchi alti. "Non è una questione di scarpe, il pavimento era troppo scivoloso e me ne sono accorta tardi", assicura la showgirl che è stata ricoverata all'ospedale San Pietro di Roma.



Lisa si è fatta conoscere al grande pubblico dopo la sua partecipazione a "L'Isola dei Famosi" e recentemente Piero Chambretti l'ha voluta più volte come ospite nel suo programma. E proprio al "Grand Hotel Chiambretti" la Fusco si è cimentata nella performance della spaccata che ha regalato alla trasmisisone il picco di ascolti. "L'ho dedicata a Barbara D'Urso, perché vorrei essere invitata da lei in trasmissione, mi auguro che le persone come me, basse di statura ma talentuose, trovino uno spazio in tv", aveva detto la subrettina. Chissà che per lei non sia arrivato il momento giusto.