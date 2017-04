Le confessioni di Raz ad Amici: "Riprendiamoci il tempo, è nostro"

L'attore israeliano, quinto giudice ospite nel talent di Canale 5, si racconta nell'intervista di Maria De Filippi (geniale nel sottoporgli domande attraverso oggetti riguardanti la sua vita) e dimostra di aver imparato una grande lezione dalla sua ultima esperienza televisiva all'Isola Dei Famosi: "Ho passato lì 75 giorni, ma potevo rimanerci altri 75. Lì c'è tempo in abbondanza, un dono che abbiamo perso nella civiltà con i cellulari. Il tempo è prezioso, è nostro, ma lo abbiamo venduto già prima di nascere, abbiamo sacrificato la cosa più preziosa che abbiamo. Dobbiamo apprezzare il tempo che abbiamo e usarlo per rinnovare mente, anima, spirito e soprattutto il mondo". Al momento di ricevere tra le mani la bambola di una sposa Raz afferma: "Il matrimonio può essere bello, come una galera, ma la persona che hai accanto non è un oggetto. Non possiamo trattare una persona come tale, la mia sposa non è mia, ma che appartiene alla mia anima. Evviva la libertà delle donne".