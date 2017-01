Laura Pausini coach per il talent "La Banda"

Laura Pausini per il secondo anno consecutivo torna come coach nel talent " La Banda ", show americano in lingua spagnola. Ad affiancarla nella nuova edizione, in onda negli Stati Uniti dall'11 settembre, due grandissime star della musica latina e internazionale. Ci saranno infatti Wisin , protagonista della scena musicale urban, e Mario Domm , inconfondibile voce della musica latina contemporanea.

La seconda edizione de La Banda, condotta anche quest'anno da Alejandra Espinoza, si arricchirà aprendo le porte anche alla categoria delle ragazze e prenderà il via l’11 settembre, sul canale Univision.



Ma questo non è l'unico progetto in cantiere per la Pausini che, dopo il trionfo negli stadi italiani, partirà il 25 luglio da Toronto, in Canada, per il "Simili World Tour". La tournée terminerà il prossimo 25 ottobre a Monaco.