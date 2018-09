La camminata nel vuoto di Gerry Scotti

Né cantanti, né bellaerini, né acrobati. Simone Barbato e Lorenzo Di Natale sono due psicologi, che sono saliti sul palco dello studio di Tu Si Que Vales, per far provare una terapia a base di realtà virtuale. Una tecnologia usata spesso nei videogiochi, ma che può essere utilizzata anche per curare paure e fobie. Ed è così che Belen Rodriguez si è ritrovata su una trave nel vuoto, per la precisione posta al centesimo piano di un palazzo. Ma la showgirl argentina non se l’è sentita. Forse ancora scombussolata dalla confessione di qualche minuto prima: “Sì, sono single” ha ammesso a uno dei concorrenti del talent. Al suo posto, un coraggioso Gerry Scotti è riuscito a completare la camminata nel vuoto. Con qualche difficoltà ma ce l’ha fatta.