30 dicembre 2014 Jonny Groove e Jovanotti, il remix di "Sabato" è l'hit di Capodanno! Il personaggio inventato da Giovanni Vernia ha realizzato una propria versione del nuovo singolo di Jovanotti con tanto di videoclip Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:54 - Chi meglio di Jonny Groove poteva rispondere all'appello di Jovanotti di remixare il suo ultimo singolo "Sabato"? Emblema del "popolo della notte" che invade le discoteche fino all'alba, Jonny Groove ha subito colto l'occasione di reinterpretare l'ultimo singolo di Jovanotti concentrandosi sul "Sabatosera" il momento clou della settimana dei discotecari di tutto il mondo. Jovanotti ha apprezzato (e twittato): l'hit di Capodanno è servita.

D'altra parte quello di Groove è uno dei personaggi più amati di Giovanni Vernia, il quale gode, tra l'altro, di un fortissimo seguito in Rete. Vernia poi non è nuovo a questo genere di operazioni musicali e i precedenti "Essiamonoi", singolo e compilation, e "Move It" si rivelarono subito delle hit di grande successo.



Nella versione di Jonny Groove il ritornello di Lorenzo, "è sempre sabato" diventa "è sempre sabatosera". Anche il video Sabatosera RMX, realizzato dallo stesso Vernia, è un remix della clip originale reinterpretata dalla mente "deviata" di Jonny Groove in chiave immancabilmente discotecara, con se stesso, munito degli immancabili pantaloni muccati, alla testa di fiumi di giovani scatenati all'urlo "E' sempre Sabatosera".