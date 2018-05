Jessica Biel torna in tv con la serie antologica "The Sinner"

Dopo 22 anni da "Settimo Cielo", Jessica Biel torna in televisione con la serie " The Sinner ". Si tratta di una nuova prima visione (in chiaro) del canale tematico free " 20 ", proposta a partire dal 20 maggio ogni domenica in prima serata, per otto episodi di grande suspense. La serie, che ha già riscosso notevoli consensi dalla stampa internazionale, è prodotta dalla stessa Biel, moglie di Justin Timberlake e mamma del piccolo Silas.

Le vicende della serie ruotano intorno al drammatico evento che riguarda Cora (Jessica Biel): durante una giornata al lago insieme alla famiglia e agli amici, uccide, senza apparente motivo e con estrema ferocia, un giovane uomo.



Basato sull'omonimo romanzo della scrittrice tedesca Petra Hammesfahr (Giunti Editore), "The Sinner" è stata prodotta dalla stessa Biel che, per l’efficace interpretazione di Cora, è stata candidata ai Golden Globes come "Miglior attrice protagonista in una miniserie".



Al centro della serie anche e soprattutto la questione sulla condizione femminile, con la messa in scena della dolorosa esperienza di una donna oggetto della religiosità malata della madre, delle mire della sorella e di abusi di vario genere. Cora è stata una bambina - e poi una donna - strumento nelle mani di altri: gabbie fisiche, familiari, sociali e mentali l’hanno dominata e spezzata fino e renderla incapace di controllare le proprie azioni.



In onda negli Stati Uniti su "Usa Network" (dove è stato il serial più visto in ascolto differito), la serie vede nel cast anche Bill Pullman, il detective Harry Ambrose, per il quale l’indagine è una forma di riscatto personale, un mezzo per ritrovare la propria stabilità mentale.



"The Sinner" ha ricevuto ottime recensioni della stampa internazionale: il "Time" ne parlato come di una serie "filmata straordinariamente, intelligente e dal ritmo incalzante", il "Los Angeles Time" scrive che "Jessica Biel è veramente brava" e "Vulture" afferma che il serial è "realizzato superbamente".