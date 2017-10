Jessica Biel sotto accusa: "Sottratto mezzo milione di dollari in mance ai camerieri del suo ristorante"

Jessica Biel sotto accusa. A fare causa all'attrice sono i dipendenti del suo ristorante, l' Au Fudge di Los Angeles, locale molto celebre e spesso location per pranzi, cene e feste con bambini. La Biel (e con lei gli altri 4 soci che gestiscono il ristorante) avrebbe sottratto ai camerieri del locale mance per 430mila dollari , in occasione di alcuni eventi privati. I dipendenti dell'attrice chiedono anche un milione di danni.

I camerieri che sarebbero stati turlupinati sono 9, tutti "giovani adulti assunti non da molto e non preparati a fare i conti con la violazione dei propri diritti" (così si definiscono). La cifra che sarebbe spettata a loro e che invece è fiinita nella casse di Biel e soci corrisponde al 22% di quanto pagato dai clienti in occasioni di alcuni eventi privati.



E l'attrice come si difende? I suoi legali parlano di "un disguido tecnico", legato in particolar modo a una manager ora licenziata. Tanto che, sottolineano, da quando questa manager è andata via le mance sono state corrisposte regolarmente.