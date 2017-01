15 gennaio 2015 Jennifer Lopez reginetta di bellezza nel reality per aspiranti modelle J.Lo madrina della prima puntata di "Nuestra Belleza Latina", popolare format di un network statunitense in lingua spagnola Tweet google 0 Invia ad un amico

14:40 - Jennifer Lopez regina di bellezza per una notte. A incoronarla ci ha pensato “Nuestra Belleza Latina”, il programma del network americano in lingua spagnola, Univision, a metà strada tra reality e concorso di bellezza. La corona da miss è l'unica che mancava alla cantante e attrice di origine portoricana, che sarà special guest della prima puntata della nona edizione in onda domenica 18.

Tubino nero e turchese, con trasparenze e tagli in punti strategici, capelli mossi lungo le spalle e un largo sorriso. Ecco la mise di Jennifer Lopez a Nuestra Belleza Latina, dove ha partecipato in veste di ospite d'onore della prima puntata della stagione, registrata il 13 gennaio a Miami e in onda negli Stati Uniti domenica sera.



Simbolo di sensualità e fascino latino ed esempio di successo per tutte le ispaniche d'America, J.Lo è stata accolta nella casa che ospita il reality da uno dei giudici del programma, Osmel Sousa, che le ha donato una coroncina da miss, subito immortalata dalla Lopez in numerosi selfie. La cantante e attrice ha dato poi alcuni consigli alle 12 concorrenti che sognano una carriera fulgida come la sua.



Nuestra Belleza latina è tra i format più popolari nella comunità ispanica americana. Trasmesso negli stati Uniti e a Porto Rico, nelle scorse edizioni lo show è stato seguito da oltre 9 milioni di persone. Aspiranti modelle e showgirl “latine”, scelte durante un tour nelle principali città d'America, si contendono un premio da 200 mila dollari e un contratto di un anno con l'emittente televisiva. Si daranno battaglia sugli schermi della tv statunitense per i prossimi tre mesi, ma intanto la vera vincitrice è la bella J.Lo.